عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نعد حزمة عقوبات ضد روسيا

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

قالت باربرا ودورد مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، إن بلادها تعد حزمة عقوبات ضد روسيا سيكون لها عواقب اقتصادية كبيرة عليها.



وأوضحت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن خلال الجلسة الطارئة حول تطورات شرق أوكرانيا، أن التدابير الروسية لها تداعيات على المدى الطويل.

وشددت على أن قرارات روسيا بشأن أوكرانيا لا تتوافق ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهزأ بالقوانين الدولية.

من جانبها، دعت مندوبة المكسيك في مجلس الأمن، إلى التهدئة والدبلوماسية والحوار بين جميع الأطراف.

كما شددت مندوبة أيرلندا في مجلس الأمن، على الالتزام بوحدة واستقرار أوكرانيا ورفض أي انتهاك لسيادتها، ولفتت إلى أن روسيا تنتهك سيادة أوكرانيا للمرة الثانية في أقل من 10 سنوات.

من جانبها أكدت أيضاً مندوبة النرويج لدى مجلس الأمن، أن قرار روسيا نشر قواتها شرقي أوكرانيا غير مسؤول ويعزز أجواء حرب تهدد أمن أوروبا.