عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مندوب فرنسا بمجلس الأمن: روسيا اختارت المواجهة

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

قال نيكولا دو ريفيير مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، إن روسيا اختارت التشكيك والمواجهة رغم الجهود الدبلوماسية خلال الأيام الماضية.



وأدان مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة حول تطورات شرق أوكرانيا، اعتراف روسيا بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا واعتبارها مناطق مستقلة.

وكشف عن أن بلاده تعد عقوبات ضد من اتخذوا هذا القرار غير القانوني، داعيا روسيا إلى الامتناع عن أي خطوات تخل بالاستقرار.

من جانبه، قال مندوب ألمانيا في مجلس الأمن، إن بلاده لن تقبل الإجراءات الروسية الأخيرة التي تهدد استقلال أوروبا وندعو موسكو للعودة إلى اتفاقات مينسك.