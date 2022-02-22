عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تتهم روسيا بمحاولة العودة لزمن الإمبراطوريات وتتعهد بالمزيد من العقوبات

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

اتهمت ليندا توماس غرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، روسيا بمحاولة العودة لزمن الإمبراطوريات وما قبل إنشاء الأمم المتحدة.



وقالت في الجلسة الطارئة بمجلس الأمن حول التطورات بشرق أوكرانيا، إن تبعات الإجراءات الروسية ستكون جسيمة ليس على أوكرانيا فحسب بل على وأوروبا والعالم.

ولفتت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بدونيتسك ولوهانسك يعد انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدة أن روسيا لا تنشر قوات سلام شرقي أوكرانيا بل تهاجم سيادة البلاد.

وأوضحت غرينفيلد أن إعلان الرئيس الروسي الاعتراف بدونيتسك ولوهانسك ذريعة لغزو كامل للأراضي الأوكرانية، مشددة على أن روسيا رفضت محاولات عدة لتحديد نواياها أمام العالم، والرئيس بوتين يختبر عزم المنظومة الدولية.

وقالت إن الرئيس بوتين انتهك اتفاق مينسك "ولا نعتقد أنه سيتوقف عند ذلك"، وكشفت عن أن "الولايات المتحدة ستعتمد الثلاثاء، إجراءات إضافية لإخضاع روسيا إلى القانون الدولي، خصوصا وأن الهجوم على أوكرانيا يعتبر هجومًا على سيادة كل دولة عضو في الأمم المتحدة، بحسب قولها.