عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة تجدد التزامها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

شددت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، على التزام المنظمة الأممية بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.



وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في جلسة مجلس الأمن الطارئة لمناقشة التطورات الأخيرة، إن قرارات روسيا الأخيرة تعتبر انتهاكًا لسيادة وسلامة أوكرانيا، وعبرت عن أسفها لنشر قوات روسية في شرق البلاد.

وأبدت ديكارلو قلقها إزاء سقوط ضحايا مدنيين واستهداف البنية التحتية في شرق أوكرانيا، ولفتت إلى أن المسار الدبلوماسي هو الحل الوحيد لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

ونوهت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إلى أن منظمة الأمن والتعاون رصدت آلاف انتهاكات لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وأكدت أيضاً التزام الأمم المتحدة بشراكة طويلة الأمد مع أوكرانيا، وحذرت من خطر تفشي نزاع واسع النطاق في أوكرانيا حقيقي ويهدد الأمن والسلام العالمي.