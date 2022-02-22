شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: عواقب أفعال روسيا ستكون وخيمة في أوكرانيا والعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين إن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بويتن بنشر "قوات لحفظ السلام" في شرق أوكرانيا "هراء"، مضيفة أن اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا يأتي في إطار محاولتها اختلاق ذريعة لغزو جارتها.

وأضافت جرينفيلد خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا أن عواقب أفعال روسيا ستكون وخيمة في أنحاء أوكرانيا وأوروبا والعالم، وأن الخسائر الإنسانية ستزداد كثيرا إذا غزت أوكرانيا.