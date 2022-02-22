عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس أوكرانيا: لن نتخلى عن أي جزء من أرضنا

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه لن يتخلى عن أي جزء من أراضي بلاده، مؤكدا أن روسيا دمرت محادثات السلام.



وقال زيلينسكي في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ملتزمة بالسلام والدبلوماسية بعدما اعترفت روسيا رسميا باستقلال دونيتسك ولوهانسك مساء أمس الاثنين.

وأضاف أنه ينتظر خطوات "واضحة وفعالة" من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وشدد في خطابه الذي جاء عقب مشورات طارئة مع قادة دوليين، أن أوكرانيا "لا تخاف" من أحد، واصفا خطوة الكرملين بأنها "انتهاك لسيادة ووحدة أراضي" الجمهورية السوفياتية.

ورأى شهود عيان من رويترز، طوابير من العربات العسكرية تشمل دبابات في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بضواحي دونيتسك.