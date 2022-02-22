عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلينكن: مخطط روسي لغزو أوكرانيا في أي وقت

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء، إن القوات الروسية تواصل الاقتراب من الحدود الأوكرانية فيما يبدو أنه مخطط للغزو في أي وقت.



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي في بيان، أن روسيا أمرت قواتها بالانتشار في منطقتي لوهانسك ودونيتسك، لافتا إلى أن هناك تقارير عن انتهاكات متزايدة لوقف إطلاق النار في خاركيف لوهانسك ودونيتسك في الأيام الأخيرة.

وفيما يتعلق بموظفي الخارجية الأمريكية، قال إن لفيف منهم سيعمل بشكل مؤقت الليلة في بولندا لأسباب أمنية.

وتابع: "موظفونا سيعودون بانتظام لمواصلة عملهم الدبلوماسي في أوكرانيا وتقديم الخدمات القنصلية الطارئة".

على صعيد متصل، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن هناك احتمالًا قويًا بأن أي عمليات عسكرية روسية شرقي أوكرانيا ستقيّد حركة السفر التجارية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات في دونيتسك ولوهانسك بعد اعترافه باستقلالهما الإثنين.

ورأى شهود من رويترز طوابير طويلة من المعدات العسكرية، تشمل دبابات، في مدينة دونيتسك بعدما أمر بوتين وزارة الدفاع بإرسال قوات إلى المنطقتين "لحفظ السلام".

وأثارت الخطوات الروسية تنديدا من الولايات المتحدة وأوروبا اللتين توعدتا بفرض عقوبات جديدة.

ولم يتضح حجم القوات التي سترسلها موسكو، لكن المرسوم قال إن روسيا لها الحق في بناء قواعد عسكرية في المنطقتين وإن مهمة القوات ستكون عملية لحفظ السلام.