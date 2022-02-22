عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدء جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التطورات في شرق أوكرانيا

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

بدأت اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات الأخيرة في شرق أوكرانيا.



وطالبت أمريكا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وإيرلندا وألبانيا، في وقت سابق، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، إثر الاعتراف الروسي باستقلال دونيتسك ولوهانسك.

وفي رسالته إلى نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا، استند السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا إلى ميثاق الأمم المتحدة ونظامها الداخلي من أجل المطالبة بحضور ممثل لأوكرانيا في هذا الاجتماع الطارئ.

وتتصاعد الأزمة الأوكرانية مع الاعتراف الروسي الأخير، والذي تبعه إصدار بوتين أمرا ببدء عملية حفظ السلام في المنطقتين.

ورأى شهود عيان من رويترز، طوابير من العربات العسكرية تشمل دبابات في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بضواحي دونيتسك.