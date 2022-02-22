عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. أرتال عسكرية روسية ضخمة تدخل دونيتسك شرق أوكرانيا

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن شهود عيان أكدوا دخول أرتال عسكرية روسية ضخمة الآن إلى دونيتسك شرقي أوكرانيا.



ويأتي بعد ساعات من أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية لحفظ السلام في دونيتسك ولوهانسك بعد الاعتراف بهما جمهوريتين مستقلتين.

وبات مسموحا لروسيا إنشاء قواعد عسكرية وإدارتها شرقي أوكرانيا بعد إبرام اتفاقيات صداقة جديدة مع جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.

وتشير الاتفاقيات التي نشرها موقع مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب بالبرلمان، إلى حماية الحدود المشتركة.

ومن المقرر أن تدوم الاتفاقية 10 سنوات مبدئيا ومن الممكن أن يتم تمديدها تلقائيا.