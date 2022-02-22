عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جونسون يحذر رئيس أوكرانيا من غزو روسي خلال ساعات

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من غزو روسي محتمل خلال الساعات أو الأيام المقبلة.



وأشار جونسون، بحسب بيان، إلى أن بريطانيا ستدرس إرسال المزيد من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا وستعلن عقوبات على روسيا.

وعبر رئيس الوزراء البريطاني عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة وأبلغ الرئيس الأوكراني أنه يعتقد أن هناك احتمالا حقيقيا بوقوع غزو خلال الساعات أو الأيام المقبلة، وذلك في اتصال هاتفي بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الإقليمين.

وأضاف مكتب جونسون أنه أبلغ الرئيس زيلينسكي أن بريطانيا أعدت عقوبات بالفعل تستهدف كل المتواطئين في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، وسوف تسري تلك العقوبات في الغد، كما يدرس رئيس الوزراء إرسال مساعدات دفاعية أخرى إلى أوكرانيا إذا طلبت الحكومة الأوكرانية ذلك.

وندّد رئيس الوزراء البريطاني باعتراف روسيا بدونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا، معتبراً إياه "انتهاكاً صارخاً لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وينهي الاعتراف الروسي خطة السلام الهشة في المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، كما أنه يمهد الطريق أمام روسيا للدفع بقواتها الى هاتين المنطقتين لحماية مئات الآلاف من السكان فيهما الذين حصلوا على جوازات سفر روسية.

وألقت خطوة بوتين بظلالها على المحاولات الدبلوماسية الأخيرة لتخفيف التوتر المتصاعد منذ أسابيع بسبب المخاوف من غزو روسي شامل لأوكرانيا.