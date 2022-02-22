ننشر أهم المعلومات عنه.. الأقباط يستعدون لبدء الصوم الكبير 28 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء الصوم الكبير- وهو أقدس الأصوام لدى الأقباط - يوم 28 فبراير الجاري، على أن يستمر لمدة 55 يومًا وينتهي بعيد القيامة المجيد.

لماذا سُمي بالصوم الكبير؟

سمي بالصوم الكبير ليس فقط لأنَّه الأطول مدة بين الأصوام القبطية الأرثوذكسية، لكن أيضا لأنه ينقسم إلى 3 أصوام وهو أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها المسيح، وأسبوع الآلام وهو الفترة الأخيرة من الصوم.

مأكولات الصوم الكبير

يعد الصوم الكبير هو صوم من الدرجة الأولى، بحيث يمتنع فيه الصائم عن تناول الأسماك واللحوم والدواجن، ومشتقاتها، كيوم صوم الميلاد، ليستطيع تناول العديد من المأكولات الأخرى.

موعد الصوم الكبير

ويحدد موعد الصوم الكبير بحسب موعد عيد القيامة المجيد الذي ينتهي به الصوم ويحدده "الحساب الأبقطي" بحسب قاعدة حسابية مضبوطة، بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإنما في يوم الأحد التالي له حسب تعاليم كنيسة الإسكندرية والتي تبعها العالم كله في القرون الأولى للمسيحية، بحسب موقع تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

آحاد الصوم الكبير

يقسم الصوم الكبير لسبعة أسابيع هي عناصر لموضوع واحد أعم تدور حوله القراءات في القداسات والصلوات والتسبحة وتأتي كالترتيب التالي:

- الأسبوع الأول يبدأ بأحد الكنوز أو الهداية إلى ملكوت الله: تبدأ الكنيسة فيه بتحويل أنظار أبنائها عن عبادة المال إلى عبادة الله وإلى أن يكنزوا كنوزهم في السماء.

- الأسبوع الثاني يبدأ بالأحد الثاني وهو أحد التجربة: تعلمنا فيه الكنيسة كيف ننتصر على إبليس مثل انتصار المسيح على العثرات الثلاث التي يحاربنا بها الشيطان وهي الأكل (شهوة الجسد) والمقتنيات (شهوة العيون) والمجد الباطل (شهوة تعظم المعيشة).

- الأحد الثالث هو أحد الابن الضال: فيه نرى كيف يتحنن الله ويقبل الخاطئ على مثال الابن الضال الذي عاد إلى أبيه.

- الأحد الرابع هو أحد السامرية: يشير إلى تسليح الخاطئ بكلمة الله.

- الأحد الخامس هو أحد المخلع: يرمز إلى الخاطئ الذي هدته الخطيئة وقد شدده المسيح وشفاه.

- الأحد السادس أحد التناصير: فيه تفتيح عيني الأعمى رمزًا إلى الاستنارة بالمعمودية.

- الأحد السابع أحد الشعانين: وفيه يحتفل المسيحيون بالسعف وجريد النجل مثلما استقبل اليهود المسيح ملكا في أحد الشعانين، ويبدأ بعدا أسبوع الآلام الذي ينتهى بعيد القيامة المجيد.