منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تدين اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

أصدرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيانا "يدين بشدة" اعتراف روسيا مساء الاثنين بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وجاء في بيان مشترك صادر عن قادة المنظمة، ومن بينهم رئيسها زبيجنيو راو، وأمينها العام السياسية الألمانية هيلجا ماريا شميد، أن قرار الكرملين الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك "يشكل خرقا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للمنظمة ويتعارض مع اتفاقات مينسك".

وأضاف البيان: "لقد تعهدت روسيا، على غرار جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باحترام سيادة الآخرين وسلامة أراضيهم. وندعو روسيا إلى إلغاء هذا القرار فورا".