أمريكا تنصح رئيس أوكرانيا بالمغادرة إلى لافيف

نصحت الإدارة الأمريكية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمغادرة فورا إلى مدينة لافيف الواقعة غرب أوكرانيا وذلك للحفاظ على سلامته، وفقا لما ذكرته قناة "أي بي سي" الأمريكية. يأتي ذلك في أعقاب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى إصدار أمر بدخول شرق أوكرانيا بحجة الحفاظ على السلام في المنطقتين.



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