البيت الأبيض يتخذ خطوات إضافية ضد روسيا

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ خطوات إضافية غدا ضد روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت فرنسا عدم استبعادها خطوات عسكرية روسية جديدة، كما نددت فرنسا بما وصفته بخطاب «الذعر» لبوتين بشأن أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية.

ودعا الاتحاد الأوروبى إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث اعتراف روسيا بانفصاليي أوكرانيا.

وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا رصد 3000 انتهاك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.