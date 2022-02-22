دعوة لتدخل مجلس الأمن في الأزمة الأوكرانية

دعا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اجتماع طارئ، مساء الاثنين، للبحث في القرار الروسي الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون.
ومن بين الدول التي أطلقت الدعوة، استنادا إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا وألبانيا، وفقا للمصدر نفسه. والأمر متروك لروسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس منذ بداية فبراير، لتحديد موعد الاجتماع رسميا.
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