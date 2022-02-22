بريطانيا تعقد اجتماع أزمة لفرض عقوبات ضد روسيا

يعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، اجتماع أزمة حول الأوضاع في أوكرانيا لاتّخاذ قرار بشأن فرض «حزمة كبيرة من العقوبات» على موسكو، بعد اعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، وفق رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال متحدث باسم جونسون إن الأخير «سيرأس اجتماع (أزمة) صباح غد لبحث آخر التطورات في أوكرانيا، ومن أجل تنسيق رد المملكة المتحدة، خصوصا عبر الاتفاق بشأن حزمة كبيرة من العقوبات ستفرض على الفور».