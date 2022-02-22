 جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأزمة الأوكرانية وبوتين يأمر بنشر قوات في دونيتسك ولوغانسك

نقلت "رويترز" عن دبلوماسي روسي، قوله إن جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا ستعقد ابتداء من الساعة الثانية صباحاً بتوقيت غرينتش، وتتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجلس منذ بداية فبراير/شباط الحالي.



وتأتي الجلسة بعد أن دعا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اجتماع طارئ مساء الإثنين للبحث في القرار الروسي الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون.



ومن بين الدول التي أطلقت الدعوة استناداً إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة؛ الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا، وفقاً للمصدر نفسه.



وفي رسالته إلى نظيره الروسي، فاسيلي نيبينزيا، استند السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا إلى ميثاق الأمم المتحدة ونظامها الداخلي من أجل المطالبة بحضور ممثل لأوكرانيا في هذا الاجتماع الطارئ.





كما طلب الدبلوماسي الأوكراني في رسالته، أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الجلسة الطارئة.



وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التي أكدت تأييدها عقد اجتماع طارئ، في بيان، إنه على مجلس الأمن أن "يطالب روسيا باحترام سيادة أراضي أوكرانيا ووحدتها، التي هي دولة عضو في الأمم المتحدة".



وأضافت أن "إعلان روسيا ليس إلا مسرحية، يهدف على ما يبدو إلى خلق ذريعة لغزو جديد لأوكرانيا".





بوتين يأمر بنشر قوات لـ"حفظ السلام"



وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء عملية "حفظ سلام" في مناطق الانفصاليين شرق أوكرانيا، جاء ذلك بعد خطاب لبوتين، مساء الإثنين، أعلن فيه الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.



وطلب بوتين من الجمعية الفدرالية الروسية (الهيئة التشريعية) دعم هذا القرار والمصادقة على اتفاقيتي الصداقة والتعاون المتبادل مع الجمهوريتين، محملا كييف المسؤولية الكاملة عن احتمال استمرار إراقة الدماء.



وبث التلفزيون الروسي جانبا من مراسم توقيع بوتين على مرسوم الاعتراف بالجمهوريتين بحضور رئيسي "جمهورية دونيتسك"، دينيس بوشيلين، و"جمهورية لوغانسك"، ليونيد باسيتشنيك، في إحدى قاعات الكرملين بموسكو.



وكان بوتين قد أكد، في الخطاب نفسه، أن الأوضاع في منطقة دونباس وصلت إلى مرحلة حرجة وحادة، مبينًا أن المنطقة سحبت من سيادة روسيا ونقلت إلى السيادة الأوكرانية.



وأوضح أن أوكرانيا بشكلها الحالي شكلت من قبل روسيا بعد ثورة 1917 بالكامل، وأن ستالين هو الذي حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها، فيما أشار إلى أن لينين هو الذي خلق دولة أوكرانيا الحالية.



(وكالات)