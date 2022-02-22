شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: لن نتخلى عن أي جزء من أرضنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتدمير محادثات السلام واستبعد التنازل عن أي أراض، وذلك في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ملتزمة بالسلام والدبلوماسية بعدما اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتين انفصاليتين مساء أمس الاثنين.

وأضاف أنه ينتظر خطوات "واضحة وفعالة" من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.