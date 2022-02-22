عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيان ثلاثي غربي: الاعتراف الروسي بدونيتسك ولوهانسك لن يمر دون رد

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

حذرت كل من أمريكا وألمانيا وفرنسا، في بيان مشترك الثلاثاء، روسيا من أن خطوة الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك "لن تمر دون رد".



وقال البيان الصادر عن الدول الثلاثة، إن المستشار الألماني أولاف شولتز تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تدهور الوضع في أوكرانيا.

جاء ذلك بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسميا الاعتراف بما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، في وقت سابق اليوم.

وأوضح البيان أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على أن هذا التحرك الأحادي من جانب روسيا يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية مينسك.

وتابع "أدانت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة بشدة قرار الرئيس الروسي، وأكدوا هذه الخطوة لن تمر دون رد".

ووفق البيان أعرب المستشار والرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي عن تضامنهم مع أوكرانيا وأشادوا باستجابة كييف الحذرة حتى الآن بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتابع "اتفق الشركاء على عدم التهاون في التزامهم بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وفي الوقت نفسه، سيتم بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون تصعيد الموقف أكثر من ذلك".

وندد الرئيس الأمريكي بقرار الرئيس الروسي الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ندد بشدة بقرار الرئيس الروسي بوتين بالاعتراف المزعوم ‘باستقلال‘ ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين في أوكرانيا وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.