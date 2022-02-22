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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. احتفالات في لوهانسك ودونيتسك عقب الاعتراف الروسي

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

قبل انتهاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطابه بالاعتراف باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، حتى خرج الانفصاليون للشارع.



ووقع الرئيس الروسي، الإثنين، مرسوما يعترف باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وعقب التوقيع على شاشات التلفزيون، خرج النشطاء المؤيدون لروسيا في الشوارع مع انفجار الألعاب النارية في السماء، تأييدا لما قام به الرئيس بوتين .

وبالأعلام الروسية والخاصة بجمهوريتهم الجديدة، أعلن الانفصاليون ترحيبهم بقرار الرئيس الروسي، فيما استخدمت السيارات والألعاب النارية تعبيرا عن الفرحة والتأييد.

وقد وقع الرئيس الروسي، اتفاقات تعاون وصداقة مع جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، وطلب من مجلس الدوما "البرلمان الروسي"/ دعم قراره بالاعتراف باستقلال "الجمهوريتين".

جاء قرار الرئيس بوتين بعد وقت قصير من إلقائه خطابا، قال فيه إن شرق أوكرانيا أرض روسية قديمة.

وقال بوتين، في خطاب لشعبه بعد ساعات من اجتماعه بمجلس الأمن الروسي، إن روسيا الشيوعية من أسس أوكرانيا الحديثة، مؤكدا أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخنا.

ونوه إلى أن الأوضاع في دونباس أصبحت معقدة بشكل حاد، مضيفا أن أن دونباس سُحبت من سيادة روسيا ونُقلت إلى السيادة الأوكرانية.

واعتبر الرئيس الروسي أن السلطات الأوكرانية أصيبت بفيروس القومية والفساد.

وأكد أن أوكرانيا تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية، مشيرا إلى أن 15 في المئة من سكان أوكرانيا اضطروا للهجرة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ أسابيع، يقول الغرب إن روسيا تحشد أكثر من ١٣٠ ألف جندي على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه موسكو بشكل كامل.

وفي المسافة بين الاتهام والنفي، تحاول جهود دبلوماسية مضنية نزع فتيل التوتر والتوصل لحل سياسي للأزمة.

وفي عام ٢٠١٤، أعلن انفصاليون مؤيدون لروسيا، انفصال جمهورتي لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، بعد سيطرتهم على ثلث مساحة المنطقتين فقط، فيما تسيطر القوات الأوكرانية حتى الآن على باقي مساحة منطقتي لوهانسك ودونيتسك.

ولم يخرج الرئيس بوتين من القاعدة التي خصصت للإعلان عن قرار الاعتراف بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك حتى توالت ردود الأفعال الدولية على اعتراف روسيا باستقلال لوهانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وهدد الاتحاد الأوروبي برد حازم، ودعت لاتفيا لفرض عقوبات، وشددت بريطانيا على أنها ستتواصل مع الرئيس الأوكراني لدعم كييف.

وقال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن اعتراف روسيا باستقلال لوهانسك ودونيتسك انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقات مينسك، مؤكدا أن أوروبا وشركائها سيردون بحزم على اعتراف روسيا باستقلال لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن "الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك، خرق للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا".

ودعا وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيدج الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا، بعد الاعتراف باستقلال لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.