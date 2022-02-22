رسميا.. بوتين يوقع مرسوما يعترف باستقلال لوهانسك ودونيتسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. بوتين يوقع مرسوما يعترفباستقلال لوهانسك ودونيتسك

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسوما يعترف باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.



كما وقع الرئيس الروسي، اتفاقات تعاون وصداقة مع جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، وطلب من مجلس الدوما "البرلمان الروسي"/ دعم قراره بالاعتراف باستقلال "الجمهوريتين".

في السياق ذاته، طالب بوتين، بوقف فوري للعمليات العسكرية الأوكرانية.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إلقاء بوتين خطابا، قال فيه إن شرق أوكرانيا أرض روسية قديمة.

وقال بوتين، في خطاب لشعبه بعد ساعات من اجتماعه بمجلس الأمن الروسي، إن روسيا الشيوعية من أسس أوكرانيا الحديثة، مؤكدا أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخنا.

ونوه إلى أن الأوضاع في دونباس أصبحت معقدة بشكل حاد، مضيفا أن أن دونباس سُحبت من سيادة روسيا ونُقلت إلى السيادة الأوكرانية.

واعتبر الرئيس الروسي أن السلطات الأوكرانية أصيبت بفيروس القومية والفساد.

وأكد أن أوكرانيا تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية، مشيرا إلى أن 15% من سكان أوكرانيا اضطروا للهجرة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتابع أن أوكرانيا لم تتمكن من إقامة دولة مستقرة وبالتالي كان عليها الاعتماد على دول خارجية مثل الولايات المتحدة.

ومنذ أسابيع، يقول الغرب إن روسيا تحشد أكثر من ١٣٠ ألف جندي على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه موسكو بشكل كامل.

وفي المسافة بين الاتهام والنفي، تحاول جهود دبلوماسية مضنية نزع فتيل التوتر والتوصل لحل سياسي للأزمة.

وفي عام ٢٠١٤، أعلن انفصاليون مؤيدون لروسيا، انفصال جمهورتي لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، بعد سيطرتهم على ثلث مساحة المنطقتين فقط، فيما تسيطر القوات الأوكرانية حتى الآن على باقي مساحة منطقتي لوهانسك ودونيتسك.