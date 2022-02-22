شكرا لقرائتكم خبر عن الأوضاع تشتعل.. مقتل اثنين وإصابة 4 عسكريين في قصف على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
يبدو أن الأوضاع في طريقها إلى الاشتعال، خاصة بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين في عام 2014 من طرف واحد بشرق أوكرانيا.
فقد أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل اثنين من عسكرييها وإصابة 4 آخرين جراء قصف استهدف الاثنين قرية عند جبهة القتال في شرق أوكرانيا حيث يتصاعد القوات المدعومة من روسيا.
وأوضحت الشرطة الأوكرانية أن جنديين قتلا وأصيب 3 آخرين جراء قصف قرية زايتسيفو، التي تقع على بعد 30 كيلومترا من شمال دونيتسك، كما أصيب جندي رابع باستهداف بلدة فوديانوي.
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