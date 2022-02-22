شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يتحدى الغرب معترفا باستقلال انفصاليي أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليل الإثنين، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في خطاب تليفزيوني إلى الأمة بتحويل أوكرانيا إلى مسرح حرب، في وقت وقّع فيها على مرسومَين يقضيان باعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن كييف.

وفيما جرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، أكدت واشنطن نيتها معاقبة الجمهوريتين، في حين أكد الإتحاد الأوروبي ذات المسعى.

وقال الرئيس الروسي: إن موسكو تخشى نشر قوات الحلف هناك، وتشعر بالقلق من تجسس الطائرات المسيرة الأمريكية عليها.

وأضاف بوتين: «إن مراكز تدريب الحلف في أوكرانيا ترقى إلى مستوى القواعد العسكرية للحلف، وأن موسكو تعتبر انضمام كييف المحتمل إلى الحلف تهديدا مباشرا لها».

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: إن الخطوة الروسية انتهاك سافر للقانون الدولي، وكذلك لاتفاقات مينسك، وأضافت: «إن الاتحاد الأوروبي سيرد بالعقوبات على اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الأوكرانية بقتل مدنيين من خلال قصف مناطق سكنية في شرق البلاد الخاضع لسيطرة الانفصاليين، إذ قال إن روسيا ستعترف باستقلال دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين هناك.

وطلب بوتين البرلمان بدعم قراره.

ونفت أوكرانيا استهداف المدنيين، واتهمت الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف مناطق سكنية، وهو ما ينفونه بدورهم.