شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للتهديد.. التحالف: عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثي النوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل تحالف دعم الشرعية باليمن توجيه ضربات موجعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، وأعلن التحالف، أمس الإثنين، عن تنفيذ 45 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حجة، وأسفرت الاستهدافات عن تدمير 21 آلية عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف الحوثي، بحسب ما أكد التحالف.

وفي امتداد لسلسلة الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي أعلن التحالف، الإثنين، عن سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبوج بجازان في السعودية دون إصابات أو أضرار.

وقال التحالف: «إن المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين»، وأكد أنه «استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثيين النوعية». وكشف التحالف، الجمعة الماضية، عن تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء.

القتال يتسع

وفي تطورات جديدة في جبهات القتال، توسعت رقعة المواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي إلى محافظات يمنية، خلال الساعات الماضية، ويواصل الجيش اليمني مسنودا بطيران التحالف العربي، خوض معارك عنيفة ضد الحوثي في جبهات محافظة حجة شمال اليمن.

وأكدت مصادر إعلامية أن جبهات حرض تشهد معارك ضارية وصفت بأنها الأعنف والأكثر دموية، بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية بالمحافظة، وقال المصور الحربي والإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة، راشد معروف، عبر حسابه في «تويتر»: إن الجيش يخوض معارك طاحنة هي الأقوى والأعنف في تاريخ المنطقة الخامسة والأكثر دموية على مستوى الجبهات.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي شنت هجوما كبيرا وواسعا من مختلف المحاور على مواقع الجيش الوطني في مدينة حرض، مؤكدا أن الجيش تمكن من صد جميع الهجمات الانتحارية التي نفذتها ميليشيا الحوثي، وكسر كل الأنساق التي دفعت بها الميليشيات إلى جبهات حرض، وأوضح أن المواجهات التي شهدتها جبهات حرض، أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من مقاتلي ميليشيا الحوثي.

هجوم كاسح

وفي محافظة صعدة الحدودية، نفذت قوات الجيش هجوما كاسحا في جبهة الرزامات تمكنت خلاله من تحرير مرتفعات القرن والغادر في رأس شجع الإستراتيجي، بمديرية الصفراء.

وتزامن الهجوم مع قصف مدفعي كثيف لقوات الجيش، أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيا الإيرانية، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وفي محافظة الجوف، حيث دكت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في جبهة الدحيظة شرق حزم الجوف وتكبدها خسائر بشرية ومادية.

فيما تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية، المعارك التي تخوضها ضد الحوثي، في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة مأرب، وسط تقدم مستمر للجيش وخسائر كبيرة للميليشيات الانقلابية. وفي محافظتي الضالع وتعز، شنت الميليشيا هجمات جديدة على مواقع الجيش، وتمكنت القوات الحكومية من صد الهجمات وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.