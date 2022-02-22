مقتل 55 شخصاً على الأقلّ في انفجار بمنجم في بوركينا فاسو

21 فبراير , 2022
بوركينا فاسو (أ ف ب).
قتل 55 شخصاً على الأقلّ وأصيب 55 آخرون بجروح في جنوب غرب بوركينا فاسو الإثنين في انفجار وقع في مخزن للديناميت قرب منجم غير شرعي لاستخراج الذهب.
وقال مسؤول محلّي إنّ «الحادث وقع بعد ظهر الإثنين في موقع للتنقيب عن الذهب في غومغومبيرو، والحصيلة المؤقتة هي حوالي خمسين قتيلاً».
من جهته قال مصدر طبي إنّ حصيلة الكارثة هي 55 قتيلاً و55 جريحاً، بينهم نساء وأطفال.
وأوضح المصدر أنّ الحصيلة مرشّحة للارتفاع لأنّ عدداً من الجرحى إصاباتهم خطرة وتهدّد حياتهم.
وأعلن التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو أنّ الحصيلة غير النهائية للانفجار هي 59 قتيلاً.
وتحدّث عن «مشاهد مروّعة»، وقال إن الانفجار أدى إلى اقتلاع أشجار وتفحّم أخرى وخلّف «حفرة كبيرة» في الموقع.
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