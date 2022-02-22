الإصدار 100 لغوغل كروم سيمنعك من دخول بعض المواقع

نيويورك: حذر الخبراء من أن وصول مستعرضات الإنترنت الشهيرة (غوغل كروم وفايرفوكس ومايكروسوف إيدج) إلى الإصدار 100 يمكن أن يتسبب بفوضى تؤدي إلى منع المستخدمين من دخول بعض مواقع الإنترنت.

وقد تتسبب المتصفحات التي توشك على الوصول إلى الإصدار 100 في فشل بعض المواقع وحدوث فوضى مشابهة لتلك التي تم التحذير منها قبل دخول العام 2000.

وتكمن المشكلة في أن معظم مواقع الويب تتحقق لمعرفة إصدار المتصفح الذي تستخدمه. ولا تعمل العديد من المواقع مع إصدارات المستعرض الأقدم خشية أن تكون أقل أمانًا من الإصدارات الأحدث، وهذا أمر منطقي. لذلك عندما تصل هذه المتصفحات الثلاثة إلى أرقام إصدارات مكونة من ثلاثة أرقام، فلن تعمل العديد من مواقع الويب الشهيرة معها.

وأظهر الاختبار أن مواقع الويب التي لن تعمل مع الإصدار 100 من المستعرضات الثلاثة ستشمل:

Yahoo, Bethesda, T-Mobile, and HBO Go، بالإضافة إلى العديد من المواقع الأخرى.

وستطلق كل من غوغل ومايكروسوفت الإصدار 100 من كروم وإيدج على التوالي في 29 مارس (آذار) القادم، وستتبعها موزيلا في إطلاق الإصدار 100 من مستعرض فايرفوكس في الثالث من مايو (أيار)، وجميع الشركات الثلاث لديها خطط احتياطية جاهزة.

على سبيل المثال، تخطط غوغل لاستخدام علامة من شأنها تجميد كروم في الإصدار الرئيسي 99، وسيظهر رقم الإصدار الرئيسي الحقيقي في الإصدار الثانوي من سلسلة User-Agent وبالتالي، لا يزال من الممكن حدوث مشكلات مع خطة النسخ الاحتياطي هذه والتي تجبر غوغل على مواصلة اختبارها.

خطة مايكروسوفت غير معروفة، في حين تخطط موزيلا لإصلاح مواقع الويب المعطلة باستخدام تقنيات التدخل السريع لإصلاح هذه المواقع. وإذا أصبحت المشاكل شديدة للغاية، فيمكن تجميد الإصدار الرئيسي من فايرفوكس تحت علامة 100 السحرية، بحسب موقع فون أرينا.