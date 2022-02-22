شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لصندوق الوقف الخيرى وفقا للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون إنشاء الوقف الخيرى على أن الصندوق يهدف إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية ، والصحية ، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :

١ - المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .

٢ - معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

٣ - المساهمة في تطوير العشوائيات .

٤ - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

٥ - المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .