نمت 22 ساعة وأمي اتخضت عليّ.. آخر ما كتبه طبيب المنيا قبل وفاته بأزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

نعت جامعة المنيا وكلية الطب في بيان صدر قبل قليل وفاة الطبيب الشاب محمد ممدوح المدرس المساعد بكلية الطب الذي توفيّ فجاءة داخل منزله بسبب توقف عضلة القلب، كما نعت نقابة الأطباء الطبيب في بيان لها مساء أمس الإثنين.

وسادت حالة من الحزن بوسائل التواصل الاجتماعي إثر تداول صورة من بوست قديم للدكتور محمد ممدوح الطبيب المقيم بقسم النساء بمستشفى النساء الجامعي عن متابعة والدته بعد نومه 22 ساعة من تعب العمل وملاحظته والدته وهي تضع يدها على قلبه للتأكد من وجود نبض وخوفها من فترة نومه حتى استيقظ وقال لها متخافيش لسه عايش فحضنته قائلا مشفتش حد زي أمي في خوفها علينا.

وقال الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب بالمنيا، إن الدكتور محمد ممدوح، المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد بمستشفى المنيا الجامعي والذي توفي فجأة بسبب توقف في عضلة القلب، وجرى تشيع جنازته بمسقط رأسه في مركز سمالوط، مساء اليوم الإثنين، عمره 28 عاما، وعضو هيئة تدريس بالجامعة، وطبيب مقيم بقسم النساء والتوليد، ومن أنبل وأخلص وأمهر أطباء النساء والتوليد، ولم يتأخر قط عن أي عمل أو تكليف لخدمة المرضي وكان يتعامل مع الجميع بمنتهي الود والحب، وفي حالة استدعائه في حالات الطوارئ يلبي فورا ولا يتأخر عن الحضور ليلا أو نهارا، ولم أري أحدا في أخلاقه.