قبيلة يوروك الأمريكية تواجه أزمة النساء المفقودات والقتيلات

تعاني النساء من السكان الأصليين لقبيلة يوروك في ولاية كالفورنيا الأمريكية من القتل وارتفاع أعداد المفقودات غير المبرر، كان آخرها امرأة تدعى إيميلي رسلنج، كان اختفاؤها واحدا من خمس حالات في الأشهر الثمانية عشر الماضية؛ فقدت أو قُتلت فيها نساء من السكان الأصليين في هذا الامتداد المعزول لساحل المحيط الهادئ بين سان فرانسيسكو وأوريغون، وهي منطقة تعايش فيها شعوب يوروك وهوبا وكاروك وتولوا وويوت لآلاف السنين.

تلفيق الأسباب

وتستمر السلطة هناك بالتستر على حالات الوفيات، وتلفيق أسباب غير منطقية كالذي حدث عندما توفيت امرأتان أخريان بسبب ما وصفته السلطات بجرعات زائدة على الرغم من أسئلة الأقارب حول الكدمات الشديدة.

لذا دفعت الأزمة قبيلة يوروك إلى إصدار إعلان طوارئ وزادت من الإلحاح للجهود المبذولة لبناء أول قاعدة بيانات في كاليفورنيا لمثل هذه الحالات واستعادة السيادة على الخدمات الرئيسية.

وذكر عضو قبلي مشارك في مشروع توثيق المشكلة، بليث جورج: «لقد جئت إلى هذه القضية كباحثة ومتعلمة، ولكن في العام الماضي فقط، عرفت ثلاث نساء فُقدن أو قُتلن - وتقاسمنا الكثير من القواسم المشتركة».

وتسلط الحالات الأخيرة الضوء على وباء يصعب تحديده كميًا ولكنه أصاب الأمريكيين الأصليين بشكل غير متناسب لفترة طويلة.

وخلص تقرير صدر عام 2021 عن هيئة رقابية حكومية إلى أن العدد الحقيقي للنساء من السكان الأصليين المفقودات والمقتولات غير معروف بسبب مشاكل الإبلاغ وعدم الثقة في إنفاذ القانون والنزاعات القضائية.

لكن النساء الأصليات يواجهن معدلات قتل تقارب ثلاثة أضعاف تلك الخاصة بالنساء البيض بشكل عام - وما يصل إلى 10 أضعاف المعدل الوطني في مواقع معينة، وفقًا لملخص عام 2021 للبحث الحالي الذي أجراه الكونغرس الوطني للهنود الأمريكيين. أكثر من 80 % تعرضوا للعنف.