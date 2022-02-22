إيران تعيد لقاحات تبرعت بها بولندا لأنها مصنعة في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 37 دقيقة

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الإثنين بأن إيران أعادت 820 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا التي تبرعت بها بولندا لأنها صنعت في الولايات المتحدة.

ونقل التلفزيون عن محمد هاشمي، المسؤول في وزارة الصحة، قوله إن بولندا تبرعت بنحو مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني – السويدي لإيران.

وقال ”لكن عندما وصلت اللقاحات إلى إيران، اكتشفنا أن 820 الف جرعة تبرعت بها بولندا كانت أمريكية الصنع”.

وأضاف ”بعد التنسيق مع السفير البولندي في إيران تقرر إعادة اللقاحات”.

ورفض المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ، عام 2020 دخول أي لقاحات أمريكية أو بريطانية إلى البلاد ، ووصفها بأنها ”ممنوعة”.

وتستورد إيران الآن اللقاحات الغربية فقط التي لا يتم إنتاجها في الولايات المتحدة أو بريطانيا.

المتشددون في البرلمان انتقدوا اللقاحات أمريكية الصنع، رغم وصول الوفيات اليومية إلى أعداد قياسية.

وتكافح إيران الموجة السادسة من إصابات كورونا، وتقول السلطات إن المتحور شديد العدوى أوميكرون هو السائد حاليا . من خلال ما يزيد على 135000 حالة وفاة إجمالية بالفيروس وفق الاحصائيات الرسمية، تأتي إيران في المرتبة الأولى في عدد الوفيات بالفيروس في الشرق الأوسط.

وتقول إنه جرى تطعيم نحو 90% من سكانها فوق سن 18 بجرعتين، وأن 37% من تلك المجموعة حصلوا على جرعة ثالثة.

واعتمدت إيران على لقاح سينوفارم الصيني المدعوم من الدولة في تطعيم مواطنيها، لكنها طرحت مجموعة متنوعة من اللقاحات الأخرى ، منها أسترا زينيكا ، وسبوتنيك في ، وكوفاكسين من شركة باهارات الهندية ، ولقاح كوف ايارن باريكات المحلي.