ماكرون يدين اعتراف روسيا بالانفصاليين في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2022 12:12 صباحًا

أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القرار الذي اتخذه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا.

وأوضح بيان صدر مساء الإثنين من الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن الرئيس ماكرون أدان القرار الذي اتخذه بوتين، وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واعتماد العقوبات الأوروبية المستهدفة.

وأشار بيان الإليزيه إلى أنه “هذا الإجراء انتهاك أحادي الجانب لالتزامات روسيا الدولية واعتداء على سيادة أوكرانيا”.

وفي سياق متصل، ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، بروسيا لاعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، واتهم موسكو باختلاق ذريعة لغزو جديد.

كما ندّد الاتحاد الأوروبي بالخطوة الروسية، وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنّ الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسلامة أراضي أوكرانيا ولاتفاقيات مينسك. وأن الاتحاد الأوروبي وشركاءه سيردّون بوحدة وحزم في سبيل التضامن مع أوكرانيا.

وكان الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعترف في وقت سابق من اليوم باستقلال دونيتسك ولوغانسك المسماة بالجمهوريتين في شرق أوكرانيا.