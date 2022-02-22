بوتين يأمر بنشر قوات من الجيش الروسي شرق أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2022 12:12 صباحًا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أوامره بتوجه قوات من الجيش الروسي إلى شرق أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن بوتين وجه قوات وزارة الدفاع الروسية بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترف باستقلالهما.

وذكر مراسل فايننشال تايمز على تويتر أن بوتين أمر القوات الروسية بدخول أوكرانيا.

ويقضي مرسومان وقعهما بوتين للاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين ونشرا مساء الاثنين في موقع المعلومات القانونية الحكومية، بـ”تنفيذ القوات المسلحة الروسية مهمات ضمان السلام” في أراضي كل من دونيتسك ولوغانسك.

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

ووفق موقع “فرانس 24” فمن شأن اعتراف روسي بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين أن يسدد ضربة قاضية لعملية السلام، الهشة أصلا، والهادفة لحل النزاع المستمر منذ سنوات في شرق أوكرانيا.

ويتوقع الخبراء أن الخطوة التالية قد تمهد الطريق أمام موسكو لإرسال قوات عسكرية إلى كلا المنطقتين، بذريعة أنها تتدخل كحليف لحمايتهما من أوكرانيا.