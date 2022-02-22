واشنطن: سنرد على الاعتراف الروسي بالانفصاليين في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 11:19 مساءً

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن واشنطن مستعدة للرد الفوري على الخطوة الروسية بالاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدة أن الولايات المتحدة توقعت خطوة من هذا القبيل من روسيا.

وأوضحت ساكي، في بيان للصحفيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيصدر قريبًا أمرًا تنفيذيًا يحظر الاستثمار والتجارة والتمويل الجديد من قبل الأشخاص الأمريكيين في ما يسمى بمناطق الانفصاليين في أوكرانيا.

وتابعت أنه ستكون هناك سلطة فرض عقوبات على أي شخص مصمم على العمل في تلك المناطق من أوكرانيا.

وقالت “ستحصل وزارتا الخارجية والخزانة على تفاصيل إضافية قريبًا، كما سنعلن قريبًا عن إجراءات إضافية تتعلق بالانتهاك السافر لالتزامات روسيا الدولية”.

وأضافت “لنكون واضحين هذه الإجراءات منفصلة عن الإجراءات الاقتصادية السريعة والخطيرة التي كنا نعدها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، وستكون بالإضافة إليها”.

وأكدت أن البيت الأبيض يواصل التشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك أوكرانيا، بشأن الخطوات التالية وبشأن التصعيد الروسي المستمر على طول الحدود مع أوكرانيا.