الناتو: روسيا تختلق ذريعة لغزو أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2022 11:20 مساءً

دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، اليوم الإثنين، اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، واتهم موسكو باختلاق ذريعة لغزو جديد.

وقال ستولتنبرج “تواصل موسكو تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للانفصاليين. كما تحاول اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا مرة أخرى”.

وأضاف “هذا يقوض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويقوض الجهود المبذولة لحل الصراع وينتهك اتفاقيات مينسك، وروسيا طرف فيها”.

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيرد بفرض عقوبات على المتورطين في هذا العمل غير القانوني، مكررا دعمه الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن الخطوة الروسية المتعلقة بالاعتراف بمنطقتين أوكرانيتين انفصاليتين يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي.

وأدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان لهما قرار الرئيس الروسي بالمضي قدمًا في الاعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في ولايتي دونيتسك ولوجانسك في أوكرانيا ككيانات مستقلة.

وقال البيان إن هذه الخطوة هي انتهاك صارخ للقانون الدولي وكذلك لاتفاقيات مينسك.