واشنطن تعتزم إطلاق 'مركبات مسيرة' في الشرق الأوسط

وقال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية للقيادة الوسطى الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي بحسب "أسوشيتد برس" إن "مائة مركبة مسيرة، بين مبحرة وتحت سطح الماء، ستضاعف بشكل كبير قدرات المراقبة لدى البحرية الأمريكية، ما يسمح لها بمراقبة المنطقة البحرية المهمة لتدفق النفط والشحن العالميين عن كثب".وقال كوبر على هامش معرض دفاعي في أبو ظبي: "باستخدام أنظمة غير مأهولة، يمكننا ببساطة رؤية المزيد.. إنها تتمتع بموثوقية كبيرة وتلغي العامل البشري".

وأضاف أن الأنظمة هي "الطريقة الوحيدة لتغطية أي ثغرات لدينا اليوم".

وأعرب عن أمله في أن تكون قوة المركبات البحرية المسيرة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، جاهزة للعمل بحلول صيف عام 2023 لوضع المزيد من "العيون والآذان على الماء".