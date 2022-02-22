شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تستضيف فصائل فلسطينية الأسبوع المقبل لبحث ملف المصالحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الجزائر من المقرر أن تستضيف عددا من الفصائل الفلسطينية، الأسبوع المقبل؛ وذلك من أجل بحث ملف المصالحة وإطلاق الحوار الفلسطيني.



وقال اشتية، في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، يوم الإثنين، إن ”الأسبوع المقبل سيشهد توجه عدد من الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر“، مشيرا إلى أن ذلك بدعوة من وزارة الخارجية الجزائرية والرئيس عبدالمجيد تبون.