شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تنفي اتهامات أستراليا بارتكابها "عملا ترهيبيا" في البحر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهمت الصين، يوم الإثنين، أستراليا ”بنشر معلومات كاذبة“ ردا على إعلان كانبيرا عن أن سفينة صينية وجهت أشعة ليزر إلى طائرة عسكرية أسترالية في ”عمل ترهيبي“.



وتشهد العلاقات بين أستراليا والصين توترات متزايدة منذ عدة سنوات، ولا سيّما على الصعيد التجاري والدبلوماسي، كما زادت حدة غضب الصين بسبب تعزيز التحالف بين أستراليا والولايات المتحدة للحد من النفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيط الهادئ.