شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تعلن إجراء "تجارب ناجحة" لنسخة متطورة من القبة الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الإثنين، إجراء ”سلسلة تجارب ناجحة“ لمنظومة دفاع متطورة من نظام القبة الحديدية، من بارجة بحرية.



وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان صحفي لها، أنها ”أجرت سلسلة تجارب ناجحة لمنظومة الدفاع من النسخة المتطورة لنظام القبة الحديدية“، التي تم تفعيلها أول مرة على متن بارجة بحرية هجومية من ”طراز ساعر 6″، وذلك بالتعاون مع شركة الصناعات الإسرائيلية العسكرية رافائيل“.