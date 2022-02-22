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إسرائيل تعلن إجراء "تجارب ناجحة" لنسخة متطورة من القبة الحديدية

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الإثنين، إجراء ”سلسلة تجارب ناجحة“ لمنظومة دفاع متطورة من نظام القبة الحديدية، من بارجة بحرية.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان صحفي لها، أنها ”أجرت سلسلة تجارب ناجحة لمنظومة الدفاع من النسخة المتطورة لنظام القبة الحديدية“، التي تم تفعيلها أول مرة على متن بارجة بحرية هجومية من ”طراز ساعر 6″، وذلك بالتعاون مع شركة الصناعات الإسرائيلية العسكرية رافائيل“.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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