طبول الحرب تقرع.. ماذا يعني اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، اعتراف بلاده باستقلال دونيتسك ولوجانسك، المنطقتين المنفصلتين شرقي أوكرانيا، وهو الأمر الذي سينتج عنه أموراً كبيرة، أبرزها التهديد الأمني الذي قد تمثله موسكو على أوكرانيا، وقد يصل إلى الدخول العسكري.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها للشعب الروسي، إن مسألة استقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك مرتبطة بالقضايا الدولية المتعلقة بأوكرانيا.

ماذا يعني الاعتراف الروسي؟

يقول الباحث السياسي والأكاديمي خليل عزيمة، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن الاعتراف بالانفصاليين سيعني تحريك القوات الروسية إلى الداخل الأوكراني، مما يقرب احتمالية اندلاع حرب.

وقال عزيمة: "نتائج هذا الاجتماع كانت متوقعة، هنا في كييف منذ الأمس توقعوا أنه خلال أيام، سيعلن بوتن اعترافه بهاتين الكيانين، وهذه ضمن خطته البديلة للاجتياح الواسع، والتي بدأت منذ التصعيد في دونباس".

وأضاف الباحث السياسي: "هذا الأمر يعني بشكل علني تحريك القوات الروسية إلى إقليم دونباس، بحجة حماية الأقليات، بناء على طلب هذه القيادات. هذا هو نوع آخر من الاحتلال للأراضي الأوكرانية".

وأكد أن اعتراف روسيا بـ"دونيتسك" و"لوجانسك" لن يعني شيئاً من الناحية الدولية للمنطقتين، فالعالم لن يعترف بهما أبداً، ولكنها الخطوة التمهيدية لدخول أوكرانيا.

وتابع الأكاديمي أن "دول العالم لن تعترف بالدولتين، ولكن المشكلة إذا أرسلت روسيا القوات لهذه المناطق، عندها ستقوم أوروبا وأميركا بتحديد عقوباتها الرادعة والقوية، وأوكرانيا لن تتفرج على الامتداد الروسي، وستكون هناك مقاومة عسكرية".

وأكد عزيمة أنه بالرغم من التفوق العسكري الروسي على أوكرانيا، إلا أن كييف ستظهر مقاومة قوية.

وتابع: "القوات الروسية لن تكون في نزهة بأوكرانيا، فستكون هناك مقاومة قوية، وقد نشهد خسائر كبيرة من الجانبين".

وعن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أكد الباحث السياسي أنه لن يدخل الحرب على الأراضي الأوكرانية، فهو يحشد قواته لحماية حدوده الشرقية، وليس لحماية أوكرانيا.

وأضاف خليل عزيمة أن "انهيار السلطة في كييف، تحت تقسيمات مختلفة، سيكون له أثر سلبي على أوروبا، وسيسبب أزمات، وقد يعطي فرصة للإرهابيين أيضا، وقد تكون هناك أزمة على الأمن والسلام الدوليين".