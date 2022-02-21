شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي يفاجيء العمالة المنزلية بهذا القرار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر مجلس الوزراء الكويتي عدة قرارات الإثنين، والتي تتضمن إيقاف العمل بالمنصات والأنظمة التالية: 1-منصة «كويت مسافر» 2- منصة «بالسلامة» للعمالة المنزلية 3 – نظام «منى» لاعتماد المختبرات الخارجية الخاصة بإصدار شهادات PCR وأكد مجلس الوزراء أنه، سيعمل بالقرار اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر الإثنين في قصر السيف برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الدكتور محمـد الفارس أنه بمناسبة قرب حلول الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير المجيدين والتي تصادف يومي الجمعة والسبت القادمين، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام سمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم.

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