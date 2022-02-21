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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ريان ..وفاة لبناني وابنه داخل بئر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
توفي لبناني وابنه اليوم الإثنين، داخل بئر في بلدة مشمش قضاء جبيل، بعدما دخلا لتنظيفها بواسطة مولد كهربائي.
وفي التفاصيل الواردة من مصادر لبنانية، أن الأب نزل إلى بئر قرب منزله بعمق سبعة أمتار لتنظيفه بواسطة موتور كهربائي لكنه أختنق جراء استنشاق دخان الموتور.
بعدها سارع ولده البالغ من العمر حوالي ثلاثين عاما ويدعى سليمان، لكنه بمجرد نزوله إلى البئر واستنشاق الدخان الممتلئ بالبئر؛ توفي هو الآخر على الفور، بعدها سارع عامل سوري لمساعدتهما ونزل إلى البئر.
فيما قامت عناصر الدفاع المدني اللبناني، بانتشال من كان بالبئر، وتم نقل العامل السوري إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل لتلقي العلاج حيث أن حالته خطرة.
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