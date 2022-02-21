شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يقطع زيارته الخارجية ويعود إلى نيويورك بسبب أزمة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الإثنين، قطع زيارته إلى الكونغو والعودة إلى نيويورك بسبب أزمة أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا.

واعتبرت لندن أن قرار موسكو بشأن لوغانسك ودونيتسك بعتبر تنصلاً من اتفاقيات مينسك باعترافها بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.