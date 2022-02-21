شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بوتين يقلب الطاولة ويعلن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وظهر بوتين على التليفزيون الروسي وهو يوقع مرسوم الاعتراف بالمنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين، كما استقبل رئيسي لوغانسك ودونيتسك.

وقال بوتين إنه سيقلب الطاولة على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تعتبر أوكرانيا “دمية” تتلاعب بها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يسمح لأوكرانيا بأن تكون مصدر تهديد لروسيا.

واتهم بوتين في خطاب للأمة، أميركا بأنها تنفق مليون دولار يوميا في أوكرانيا لدعم الانقلابات، معتبرا أن الغرب يتحكم بالقوات المسلحة في أوكرانيا.

وقال بوتين إن الناتو قدم الوعود بعدم التوسع على أراضي أوروبا الشرقية، لافتا إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يهدد الأمن القومي الروسي.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن علاقات وثيقة تربط بين روسيا وأوكرانيا على مدار التاريخ.

وأضاف أن الاتحاد السوفيتي السابق، حرر أوكرانيا وأعطاها بعض الأراضي، وأن بعض هذه الأراضي كانت بمثابة هدية لأوكرانيا، على حد قوله.

وقال الرئيس الروسي في خطاب له، إن الثورة البلشفية هي التي صنعت أوكرانيا بشكلها الحالي، مشددا على أن شبه جزيرة القرم روسية وليست أوكرانية، وأن دونباس كانت في السابق تخضع لسيادة روسيا وليس لأوكرانيا، وقال إن الأوضاع في دونباس، أصبحت معقدة بشكل كبير.