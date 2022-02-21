شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألماني في مكالمة هاتفية مع بوتين: ما ستعلن عنه اليوم مرفوض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أفادت الحكومة الألمانية، مساء الإثنين، بأن المستشار أولاف شولتس بحث هاتفيا الملف الأوكراني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجاء في بيان الحكومة أن المستشار الألماني أبلغ بوتين أن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دوينتسك ولوغانسك يعد “خرقا لاتفاق مينسك”. ولم يكشف بيسكوف عن مزيد من تفاصيل بشأن الكلمة المتوقعة. ويأتي ذلك بعد عقد الرئيس الروسي اجتماعا لمجلس الأمن القومي، ناقش خلاله اعتراف موسكو باستقلال “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” عن أوكرانيا على خلفية التصعيد في منطقة النزاع بدونباس شرقي أوكرانيا. ودعا أعضاء مجلس الأمن القومي الرئيس بوتين للاعتراف باستقلال “الجمهوريتين”. ومن المتوقع الإعلان عن قرار الرئيس بهذا الصدد اليوم الإثنين.

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