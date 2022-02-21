شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تخشى «سحق الأوكرانيين» وكييف تناشد مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك ساليفان اليوم الإثنين بأن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تشير إلى أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيقوم على استراتيجية قاسية تستهدف إلى “سحق” المدنيين.

فيما ساليفان من أن احتمالات التوصل إلى حل سلمي تتقلّص، فيما تحشد روسيا جنودها عند الحدود الأوكرانية واندلعت مناوشات وأطلق متمرّدون تدعمهم موسكو قذائف ضد مواقع تابعة لأوكرانيا.

وأكد ساليفان إن الغزو قد يحصل في أي لحظة، وسيتمثّل بعملية “عنيفة للغاية” مضيفا “ستكون حرباً تخوضها روسيا ضد الشعب الأوكراني لقمعه وسحقه وإيذائه”.

إلى ذلك؛ طلبت أوكرانيا اليوم الإثنين، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة احتمالات تعرّضها لغزو روسي، مشيرةً إلى التطمينات الأمنية التي حصلت عليها مقابل التخلّي عن ترسانتها النووية عام 1994.

وورثت جمهورية أوكرانيا المستقلة ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم عندما تمّ رسمياً حل الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على “تويتر”: “طلبت رسمياً بمبادرة من الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عقد مشاورات فورا بموجب