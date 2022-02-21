شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم حظر التجارة والاستثمار مع المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا قريبا يحظر "الاستثمار والتجارة والتمويل الجديد من قبل الأمريكيين إلى أو من أو في" المنطقتين الانفصاليتين بشرق أوكرانيا اللتين اعترف بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيانين مستقلين اليوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن الأمر التنفيذي "سيخول أيضا سلطة فرض عقوبات على أي شخص يتبين أنه يعمل في هاتين المنطقتين من أوكرانيا".

وأضافت ساكي أن المزيد من الإجراءات وشيكة، وقالت إنها منفصلة عن العقوبات التي تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرضها إذا غزت روسيا أوكرانيا.