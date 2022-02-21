شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الناتو: روسيا تختلق ذريعة لغزو أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج اليوم الاثنين بروسيا لاعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، واتهم موسكو باختلاق ذريعة لغزو جديد.

وقال ستولتنبرج "تواصل موسكو تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للانفصاليين. كما تحاول اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا مرة أخرى".

وأضاف "هذا يقوض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويقوض الجهود المبذولة لحل الصراع وينتهك اتفاقيات مينسك، وروسيا طرف فيها".