شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعلن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الاثنين اعترافه بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في شرق أكرانيا كدولتين مستقلتين.

وأظهر التلفزيون الروسي بوتين وهو يوقع مرسوم الاعتراف بالمنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين.

واتهم الرئيس الروسي القوات الأوكرانية بقتل مدنيين من خلال قصف مناطق سكنية في شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين، إذ قال إن روسيا ستعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين هناك. وطلب بوتين من البرلمان دعم قراره.

ونفت أوكرانيا استهداف المدنيين واتهمت الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف مناطق سكنية، وهو ما ينفونه بدورهم.

و قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، إن التكتل سيتصرف "كجبهة موحدة وقوية" إذا اعترفت روسيا بإقليمي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيين الانفصاليين ككيانين مستقلين.