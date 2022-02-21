بوتين يعلن الاعتراف باستقلال 'لوغانسك ودونتسك' عن أوكرانيا

ووجه بوتين "خطابا إلى الأمة"، مساء الاثنين، قائلا إن "أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا".

وقال بوتن في الخطاب، إن الزعيم الشيوعي السابق جوزيف ستالين، حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها.. وهي جزء لا يتجزأ من تاريخنا.



أما عن منطقة دونباس المتنازع عليها، قال بوتين إنها "سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية".. وأكد أن شرقي أوكرانيا "أرض روسية قديمة".