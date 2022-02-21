مصر.. السجن المشدد 3 سنوات لـ"سفاح الإسماعيلية" رغم صدور حكم إعدامه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 فبراير 2022

الخليج 365 - متابعات

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حكما يقضي بالسجن المشدد 3 سنوات بحق المتهم المعروف باسم ”سفاح الإسماعيلية“، بعد مرور 45 يوما على صدور حكم إعدامه، على خلفية ارتكابه جريمة قتل مروعة.



وأفادت صحيفة ”اليوم السابع“ المصرية، أن محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، أصدرت حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ ”دبور“، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه (مذبحة الإسماعيلية)، وذلك بعد مرور 45 يوما على صدور حكم إعدامه شنقا عما أسند إليه من قتل المدعو أحمد محمد صديق“.